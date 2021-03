Streitpunkt Astrazeneca-Impfstoff

In Deutschland soll so schnell es geht gegen das Coronavirus geimpft werden - da sind sich alle einig. Doch die Kampagne läuft weiterhin langsamer, als es mit den verfügbaren Impfdosen möglich wäre. Insbesondere das Produkt von Astrazeneca, das nur für Menschen unter 65 empfohlen wird, blieb zuletzt oft ungenutzt. Mehrere Landesregierungen fordern, den Impfstoff für alle Interessierten freizugeben. Das lehnt die Bundesregierung ab.



Impfung bald auch beim Hausarzt?

Ein weiterer Streitpunkt war zuletzt die Frage, ab wann auch in Arztpraxen geimpft werden soll. In der Beschlussvorlage heißt es, "ausgewählte" Praxen könnten ab kommender Woche mit Impfungen beauftragt werden. Im April sollen dann "die haus- und fachärztlichen Praxen, die in der Regelversorgung routinemäßig Schutzimpfungen anbieten, umfassend in die Impfkampagne eingebunden werden".