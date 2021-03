Für Städte und Kreise ab einer Inzidenz von 100 Neuninfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen gelten die Anfang März beschlossenen strengeren Regeln. Dann wird zum Beispiel der Einzelhandel wieder geschlossen. Diese Marke wurde in zahlreichen Ländern und Regionen bereits gebrochen, auch bundesweit liegt die Inzidenz über diesem Wert.



Bund und Länder vereinbarten zudem, dass in Landkreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100 Neuinfektionen weitergehende Schritte notwendig sind. Dazu können unter anderem die Vorgabe einer Maskenpflicht für Mitfahrer im Auto oder Ausgangsbeschränkungen zählen.