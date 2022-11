Auch die Schutzvorkehrungen in Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sind nun einheitlich geregelt. Es gilt eine FFP2-Masken- und zusätzlich für Personal und Besucher von Kliniken und Pflegeeinrichtungen eine Testpflicht. Für Beschäftigte gilt: Tests mindestens dreimal pro Woche. Für frisch geimpfte oder genesene Besucherinnen und Besucher dürfen gegebenenfalls Ausnahmen gemacht werden. Pflegeheime müssen Beauftragte benennen, die sich um Impfungen, Hygiene und Therapien für Erkrankte etwa mit dem Medikament Paxlovid kümmern sollen. Die Heime selbst bekommen dafür 250 Euro im Monat. Darüber hinaus gibt es pro Heim noch einmal insgesamt 750 Euro für denjenigen oder diejenigen, der oder die sich um diese Aufgaben kümmern.

Darüber hinaus können die Bundesländer ihre Corona-Maßnahmen je nach Lage verschärfen. Zum Beispiel Masken im ÖPNV, in Behörden, Gastronomie oder auf Veranstaltungen vorschreiben.



Außerdem können die Bundesländer Tests anordnen, etwa in Schulen und Kindertagesstätten. Denn die sollen möglichst offen gehalten werden. Lockdowns und Kontaktsperren sind nicht vorgesehen.



Weiterhin können die Länder wieder einen Mindestabstand von 1,5 Metern im öffentlichen Raum anordnen sowie Personenobergrenzen für Veranstaltungen.



In Schulen können Masken für Kinder ab der fünften Klasse zur Pflicht werden, wenn andernfalls der Präsenzunterricht nicht aufrechtzuerhalten ist. Ein ärztliches Attest für Schüler und Schülerinnen mit Verdacht auf eine Corona-Infektion ist aber vom Tisch. Um den Schulbesuch zu ermöglichen, reicht nun ein Antigen-Schnelltest.