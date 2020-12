Wegen der anhaltend hohen Corona-Zahlen hat Bayern ab dem 9. Dezember erneut den Katastrophenfall ausgerufen. Unter anderem sollen dann strengere Regeln in Schulen gelten: So sollen etwa ab Klassenstufe acht die Klassen überall geteilt werden und in Wechselunterricht übergehen. Zudem kippt Bayern die bisher für Silvester geplanten Lockerungen - und führt eine nächtliche Ausgangssperre in Corona-Hotspots ein. Lockerungen von Kontaktbeschränkungen sollen nur noch vom 23. bis zum 26. Dezember aufrechterhalten werden. Ministerpräsident Markus Söder will zudem die zur Diskussion stehende weitgehende Schließung des Handels ab Weihnachten unterstützen. Sollte die Ministerpräsidentenkonferenz einen entsprechenden Beschluss treffen, werde Bayern dabei mitmachen, sagte Söder am Dienstag (08.12.) in einer Regierungserklärung vor dem bayerischen Landtag in München. Für so einen "harten Lockdown" brauche es laut Söder aber einheitliche Regelungen in Deutschland.