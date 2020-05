Auch wenn gefühlt schon wieder etwas "Normalität" eingekehrt ist, stecken wir noch mitten in der Corona-Pandemie und noch immer gibt es Einschränkungen. Doch von einer Einheitlichkeit kann überhaupt keine Rede sein. Jedes Bundesland hat seine eigenen Bestimmungen. Da fällt es schwer den Überblick zu behalten. Deswegen haben wir hier die wichtigsten Regeln für die Bundesländer zusammengefasst.

Tourismus ist zwar wieder möglich, doch viele Deutsche sind verunsichert: Darf ich in jedes beliebige Bundesland reisen? Wie lange kann ich dort bleiben? Darf ich mich mit meinen Freunden zur Grillparty treffen? Bildrechte: dpa

Grundsätzlich gilt weiterhin die Empfehlung der Bundesregierung, auf private Besuche innerhalb Deutschlands zu verzichten. Klar ist auch: Auflagen wie Abstands- und Hygieneregeln gelten weiterhin in ganz Deutschland. Ebenso die bundesweite Maskenpflicht im Handel und im Nahverkehr.

Bildrechte: dpa

BADEN-WÜRTTEMBERG

• Der Aufenthalt draußen ist mit Angehörigen eines weiteren Haushalts gestattet. In privaten Räumen dürfen höchstens zehn Personen zusammenkommen. Dies gilt nicht, wenn es sich bei den teilnehmenden Personen ausschließlich um direkte Verwandte, sowie Geschwister mit Nachkommen handelt oder die Personen dem eigenen Haushalt angehören. Ebenso ausgenommen sind die Lebenspartnerinnen und Lebenspartner.

• Speiselokale dürfen Gäste bewirten. Die Öffnung der Innenbereiche in Kneipen und Bars folgt dann vom 2. Juni an. Hier muss aber der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Tischen eingehalten werden. Es gilt Sitzplatzpflicht (keine Stehplätze), Thekenverbot und Bedienpflicht.

• Ferienwohnungen und Campingplätze können wieder normal öffnen, aber nur ohne Benutzung von Gemeinschaftseinrichtungen. Gleiches gilt für Hotels – ausgenommen sind Wellnessbereiche.

BAYERN

• Es können sich sowohl im privaten, wie auch im öffentlichen Raum mehrere Angehörige von zwei Haushalten treffen. Gruppenbildung ist aber nicht erlaubt.

• Restaurants dürfen sowohl die Außen- und Innenbereiche öffnen. Für Bars gibt es noch keine Perspektive. Gäste müssen in allen Bereichen außer am Tisch eine Maske tragen – also ab Betreten des Restaurants und auch beim Gang auf die Toilette. Das gilt auch für den Biergarten, sobald man vom Tisch aufsteht.

• Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze dürfen wieder öffnen. Eine Wohnung oder ein Zimmer beziehen nur Gäste, denen der Kontakt zueinander erlaubt ist – wie etwa Angehörige eines Haushalts oder Lebenspartner. Gruppenübernachtungen sind derzeit nicht möglich.

BERLIN

• Künftig können sich neben Angehörigen zweier Haushalte auch wieder bis zu fünf Menschen zu Hause oder im Freien treffen. Unabhängig davon, ob sie zusammen wohnen oder nicht. Private Veranstaltungen und Zusammenkünfte von bis zu 50 Personen sind erlaubt, sofern dies aus zwingenden Gründen erforderlich sind.

• Essen in Restaurants ist erlaubt. Auch Bars dürfen wieder aufmachen. Bedingung: Die Gäste nehmen an Tischen Platz, am Tresen oder in Gruppen herumzustehen ist verboten.

• Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze können öffnen.

BRANDENBURG

• Zwei Haushalte oder bis zu zehn Menschen dürfen zusammen sein. Private Feiern sind mit bis zu 50 Personen möglich. Die Regeln gelten jeweils für drinnen und draußen.

• Restaurants können öffnen, die Öffnungszeit ist auf die Zeit von 6 Uhr bis 22 Uhr beschränkt. Kneipen und Bars müssen geschlossen bleiben, wenn sie keine dort zubereiteten Speisen anbieten.

• Ferienwohnungen und Hotels dürfen Gäste aufnehmen. Auch Campingplätze sind geöffnet. Seit dem 15. Mai ist das Dauercamping und Wohnmobil-Camping wieder erlaubt. Allerdings muss man Zugang zu einem eigenen Sanitärsystem haben.

BREMEN

• Es können sich mehrere Angehörige aus zwei Haushalten im öffentlichen Raum treffen.

• Restaurant- und Kneipenbesuche sind möglich, aber nur mit Einschränkung: Es gelten Thekenverbot sowie Sitzplatz- und Bedienpflicht. Kontaktdaten für eine eventuelle Nachverfolung werden erhoben. Bars bleiben weiterhin geschlossen.

• Hotels und Ferienwohnungen dürfen öffnen, ebenso Campingplätze.

HAMBURG

• Bis zu zehn Mitglieder zweier Haushalte dürfen sich wieder treffen, ohne dabei einen Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten.

• Restaurants sind offen, eine Öffnung von Bars wird geprüft.

• Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze dürfen öffnen. Buffets, Schlafräume mit mehr als vier Personen und Sauna- und Wellnessangebote sind nicht erlaubt.

HESSEN

• Im öffentlichen Raum dürfen wieder Angehörige von zwei Haushalten gemeinsam unterwegs sein. Auch in privaten geschlossenen Räumen oder im privaten Garten gelten diese Regelungen. Gemeinsames Grillen oder Picknicken in der Öffentlichkeit, sowie Tanzveranstaltungen sind unabhängig von der Personenzahl untersagt.

• Gaststätten und Bars sind auf, vorgeschrieben ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Gästen.

• Hotels und Ferienwohnungen können aufmachen, ebenso Campingplätze. Saunen und Wellnessbereiche dürfen nur von Übernachtungsgästen genutzt werden.

MECKLENBURG-VORPOMMERN

• Im öffentlichen und privaten Raum können sich mehrere Angehörige von zwei Haushalten treffen. Ausdrücklich untersagt sind Gruppenfeiern oder Veranstaltungen in privaten Wohnungen. Eine Ausnahme gibt es aber zum Beispiel für Hochzeiten, Geburtstage, private Einschulungsfeiern oder auch Trauerfeiern. Diese Anlässe sind mit bis zu 30 Personen möglich. Entweder zuhause oder oder als geschlossene Gesellschaft in einer gastronomischen Einrichtung. Dabei muss eine Gästeliste mit Kontaktdaten geführt und für mindestens vier Wochen verwahrt werden.

• Restaurants sind geöffnet. Bars müssen noch zubleiben. An einem Tisch dürfen sich nicht mehr als 6 Gäste aufhalten. Gäste dürfen nur nach Reservierung bewirtet werden. Eine Bedienung von Gästen ohne Reservierung ist nur zulässig, wenn Warteschlangen vermieden werden.

• Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze sind geöffnet. Nicht möglich sind Tagesausflüge ohne Übernachtung. Hotels, Pensionen, Gasthöfe, Ferienunterkünfte, Jugendherbergen und Gruppenunterkünfte müssen ihre Tagesauslastung auf jeweils insgesamt 60% der Betten, Campingbetriebe auf 60% der Schlafgelegenheiten reduzieren.

NIEDERSACHSEN

• Es dürfen sich Angehörige von zwei Haushalten in der Öffentlichkeit treffen. Auch in privaten geschlossenen Räumen oder im privaten Garten gelten diese Regelungen.

• Restaurants sind geöffnet, Bars noch nicht. Pro Tisch sind allerdings weiterhin nur Angehörige aus höchstens zwei Haushalten erlaubt, außerdem muss der Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen den Gästen eingehalten werden.

• Ferienwohnungen sind auf, Hotels dürfen mit maximal 60 Prozent Auslastung öffnen. Campingplätze sind ebenfalls geöffnet.

NORDRHEIN-WESTFALEN

• Es dürfen sich Mitglieder aus zwei Familien in der Öffentlichkeit und in Privaträumen treffen. Mehr Personen dürfen es nur sein, wenn sie aus maximal zwei Haushalten kommen. Voraussetzung: Die Rückverfolgbarkeit der am Treffen beteiligten Personen ist sichergestellt.

• Restaurants sind geöffnet. Die meisten Bars müssen geschlossen bleiben, entschieden wird im Einzelfall vor Ort.

•Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze können aufmachen.

RHEINLAND-PFALZ

• Im öffentlichen Raum können sich Angehörige aus bis zu zwei Haushalten treffen. Im privaten Rahmen gibt es keine Beschränkungen, wenn der Garten groß genug ist und das Treffen nicht einer Großveranstaltung ähnelt.

• Gaststätten und Bars dürfen öffnen. Essen und Trinken darf an der Theke abgeholt werden. Es gilt eine Maskenpflicht, außer unmittelbar am Platz. Vorher muss reserviert werden, Kontaktdaten werden erhoben.

• Hotels dürfen für Touristen öffnen und Ferienwohnungen vermietet werden. Auch Campingplätze sind offen.

SAARLAND

• Drinnen wie auch draußen können sich Angehörige aus bis zu zwei Haushalten treffen. Von Pfingstmontag an sind Zusammenkünfte von bis zu zehn Menschen zugelassen - diese neue Regelung gilt demnach sowohl für den öffentlichen Raum, als auch für die Gastronomie.

• Restaurantbesuche sind möglich. Bars können ebenfalls öffnen, bewirtet wird allerdings ausschließlich an Tischen, ein Aufenthalt an der Theke ist tabu.

• Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze dürfen für den Tourismus öffnen. Die bisher maximal zulässige Belegungsquote von 75 Prozent der Zimmer entfällt. Somit könnten wieder unbegrenzt Gäste aufgenommen werden - solange die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln eingehalten würden.

SACHSEN

• Es können sich zwei Hausstände treffen. Das gilt für den öffentlichen Raum, die private Wohnung und auch den Garten. Neu sind auch Zusammenkünfte von Schulkindern in der eigenen Wohnung mit bis zu drei weiteren Klassenkameraden, um gemeinsam lernen zu können. Das gilt auch für Treffen mit Kindern der eigenen festen Kita-Gruppe, damit Sorgeberechtigte sich die Kinderbetreuung teilen können.

• Restaurants und Bars dürfen öffnen, solange die Hygienemaßnahmen und der Mindestabstand eingehalten werden.

• Hotels und Ferienwohnungen können öffnen.

SACHSEN-ANHALT

• Seit Donnerstag dürfen sich bis zu zehn Menschen treffen. Zu privaten Feiern dürfen bis zu 20 Gäste eingeladen werden. Damit ist auch eine Grillparty mit Freunden im Garten wieder möglich.

• Alle Restaurants dürfen öffnen. Seit Donnerstag gilt das auch für Bars.

• Ferienwohnungen können öffnen, Hotels ebenfalls. Es ist wieder Urlaub für Touristen aus ganz Deutschland zulässig – zuvor waren nur Gäste aus dem eigenen Bundesland erlaubt.

SCHLESWIG-HOLSTEIN

• Es können sich sowohl im privaten wie auch im öffentlichen Raum mehrere Angehörige von zwei Haushalten treffen.

• Restaurants und Bars können öffnen. Buffets sind untersagt. Alle Gaststättenbetreiber müssen ein Hygienekonzept vorlegen und die Kontaktdaten der Menschen erheben. Mehr als 50 Gäste dürfen nur bewirtet werden, wenn das Hygienekonzept zuvor der zuständigen Behörde angezeigt worden ist.

• Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze dürfen öffnen – unter Einhaltung von Mindestabstand und Hygienevorschriften. Kontaktdaten werden erhoben. Auch hier dürfen nur die erlaubten Personengruppen zusammenkommen.

THÜRINGEN

• Draußen und auch drinnen dürfen sich die Mitglieder von zwei Haushalten treffen.

• Restaurants und Bars können öffnen.