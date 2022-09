Darüber hinaus können die Bundesländer ihre Corona-Maßnahmen ab Oktober je nach Lage verschärfen. Zum Beispiel Masken im ÖPNV, in Behörden, Gastronomie oder auf Veranstaltungen vorschreiben.



Außerdem sollen die Bundesländer Tests anordnen können, etwa in Schulen und Kindertagesstätten. Denn die sollen möglichst offen gehalten werden. Lockdowns und Kontaktsperren sind nicht vorgesehen.



Weiterhin können die Länder wieder einen Mindestabstand von 1,5 Metern im öffentlichen Raum anordnen sowie Personenobergrenzen für Veranstaltungen.



In Schulen können Masken für Kinder ab der fünften Klasse zur Pflicht werden, wenn andernfalls der Präsenzunterricht nicht aufrechtzuerhalten ist. Ein ärztliches Attest für Schüler und Schülerinnen mit Verdacht auf eine Corona-Infektion ist aber vom Tisch. Um den Schulbesuch zu ermöglichen, reicht nun ein Antigen-Schnelltest.