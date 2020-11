Das ist dringend angeraten, um die Zahl der Neuinfektionen rasch zu senken. In der Öffentlichkeit dürfen sich nur Angehörige zweier Hausstände (also aus zwei Wohnungen) treffen, und es dürfen insgesamt höchstens zehn Menschen sein.

In einigen Bundesländern ist medizinische Fußpflege unter Einhaltung der Hygienevorschriften erlaubt. So etwa in Sachsen-Anhalt. Das Land erlaubt weiterhin Kosmetikstudios, Sonnenstudios und Nagelstudios. Auch in Thüringen empfangen Kosmetik- und Fußpflege-Studios ihre Kunden weiterhin, letzteres gilt auch in Berlin.