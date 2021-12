Coronavirus Bund-Länder-Gipfel: Strengere Corona-Regeln und Impfpflicht ab Februar

Am 30. November haben sich Bund und Länder getroffen, um über die dramatische Corona-Lage in Deutschland zu beraten. Am Donnerstag (2. Dezember) sollen in einem erneuten Bund-Länder-Gipfel Entscheidungen folgen. Zu erwarten sind Corona-Regeln, die über das bisherige Maß hinausgehen.