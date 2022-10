Auf einen Schlag verändert sich bei zusätzlichen Corona-Regeln im Alltag noch nicht so viel. In den Ländern zeichnet sich ab, dass zunächst vor allem die bestehenden Maskenpflichten im Nahverkehr mit Bussen und Bahnen verlängert werden. Direkt am Samstag treten aber mehrere flächendeckende Vorgaben in Kraft. Ein Überblick: