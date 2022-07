Auch Menschen, die bereits eine Corona-Infektion durchgemacht haben, können sich erneut mit dem Coronavirus infizieren. Das ist spätestens seit dem Aufkommen der Omikron-Varianten klar. Vor allem die Omikron-Subvariante BA.5, die in Deutschland mittlerweile dominierend ist, trifft viele bereits Genesene - aber auch Menschen, die bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten haben. Auch wenn es keine offiziellen Zahlen zu Reinfektionen gibt, also einer Infektion mit dem gleichen Krankheitserreger, scheint es gerade jetzt besonders viele zu treffen. Das hat Gründe.

"Somit folgen die Anteile der Omikron-Sublinien in Deutschland dem Trend in vielen anderen Ländern", heißt es vom RKI. Die sogenannten Spike-Proteine von BA.4 und BA.5 wiesen nach aktuellem Kenntnisstand Eigenschaften auf, "die mit erhöhter Übertragbarkeit und/oder Immunflucht in Zusammenhang gebracht werden".

Was das bedeutet, haben Forscher des Deutschen Primatenzentrums in Göttingen (DPZ) gemeinsam mit Kollegen der Medizinischen Hochschule Hannover und der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg herausgefunden. Ihrer Studie zufolge verfügen Corona-Patienten, die sich im Frühjahr mit den Omikron-Subvarianten BA.1 oder BA.2 angesteckt haben, über keinen nennenswert erhöhten Infektionsschutz gegenüber der aktuell vorherrschenden Variante BA.5. Der Grund: In "Alt-Infektionen" erworbene Antikörper würden eine Ansteckung mit BA.4 und BA.5 nur schwach oder gar nicht hemmen. Es handele sich bei BA.4 und BA.5 um sogenannte Immunflucht-Varianten, also um Varianten, die eine Reaktion des Immunsystems auf das Eindringen von Viren (teilweise) umgehen können.