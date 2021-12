Um die Ausbreitung der hochansteckenden Omikron-Variante des Coronavirus zu bremsen, schränkt Deutschland den grenzüberschreitenden Reiseverkehr weiter ein. So ist Großbritannien ab Montag (20.12.) als so genanntes Virusvariantengebiet eingestuft, was die höchste Corona-Risikokategorie bedeutet. Damit gilt weitestgehend ein Beförderungsverbot mit nur wenigen Ausnahmen. Ansonsten dürfen nur deutsche Staatsbürger und Personen, die in Deutschland leben einreisen. Die Reisenden, die aus Virusvarianten-Ländern noch nach Deutschland kommen, sollen künftig vor Abflug einen negativen PCR-Test vorzeigen müssen. Desweiteren gilt eine zweiwöchige Quarantäne-Pflicht, die nicht durch negative Tests verkürzt werden kann - auch bei Geimpften und Genesenen.