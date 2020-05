Liegt die Reproduktionszahl dauerhaft über eins, breitet sich eine Krankheit in der Bevölkerung aus. Je weiter sie sie sich von der eins entfernt, desto schneller und heftiger verläuft der Trend. In der deutschen Berichterstattung über die Corona-Krise nimmt die durch das Robert-Koch-Institut (RKI) ermittelte Zahl viel Raum ein, in den Debatten um Lockerungen der Beschränkungen gilt sie als Gradmesser. Das RKI selbst weist indes schon seit Wochen darauf hin, die Bedeutung des Wertes, vor allem bei geringen zwischenzeitlichen Schwankungen, nicht überzubewerten.