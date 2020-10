Wer aus Berlin oder Frankfurt am Main kommt und seinen Herbsturlaub an Nord- oder Ostsee verbringen wollte, hat unter Umständen schlechte Karten. Denn sowohl in Niedersachsen als auch in Schleswig-Holstein gilt für Urlauber aus sogenannten Risikogebieten ein Beherbergungsverbot. Das kann nur umgehen, wer dem Gastgeber einen negativen Corona-Test vorlegt, der nicht älter als 48 Stunden ist.



Noch strenger geht es in Mecklenburg-Vorpommern zur Sache. Hier ist eine 14-tägige Quarantäne verpflichtend. Und die darf lediglich durch einen zweiten (selbst zu bezahlenden) Corona-Test nach fünf bis sieben Tagen vorfristig beendet werden. In der Regel ist der Urlaub dann bereits vorbei - und zwar ohne, dass man die Ostsee gesehen hat. Es sei denn, man fährt einfach ein paar Kilometer weiter und bucht sein Quartier in Polen.