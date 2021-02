Bislang sind die Selbsttests für zu Hause in der Apotheke noch nicht erhältlich. Der Grund: Für ihre Zulassung ist ein Prüfverfahren erforderlich. Dabei wird nicht nur die Qualität des Tests geprüft. Auch die Verständlichkeit der Verpackungsbeilage ist relevant. Erst dann gibt es für das Produkt das CE-Zeichen. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) erwartet für Anfang März erste Sonderzulassungen für Laien-Schnelltests. Bislang sollen etwa 30 entsprechende Anträge gestellt worden sein. Nach Angaben des Verbandes der Diagnostica-Industrie sollen die ersten Produkte bereits das Prüfverfahren durchlaufen haben und in Kürze lieferfähig sein.

Soviel vorweg: Wer in Sachen Coronavirus so sicher wie möglich gehen will, der sollte eher auf einen PCR-Test als auf einen Antigen-Schnelltest setzen - muss aber auch etwa 24 Stunden Wartezeit in Kauf nehmen, bis das Ergebnis vorliegt.



Der Unterschied, ob man einen Antigen-Schnelltest von einer geschulten Kraft durchführen lässt oder zu Hause einen Laien-Schnelltest macht, ist vergleichsweise gering.



In einer Studie der Berliner Charité mit der Uniklinik Heidelberg sind rund 150 Corona-Verdachtspatienten beim Umgang mit einem Selbsttest beobachtet worden. Dabei wurden nur minimale Unterschiede zwischen Selbsttest und "Profitest" festgestellt: Beim Selbsttest wurden 33 von 40 Infizierten erkannt, beim Antigen-Schnelltest 34.