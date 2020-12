Gewissheit in maximal 30 Minuten? Als die ersten Corona-Schnelltests vorgestellt wurden war die Hoffnung groß. Mittlerweile sollen sie vor allem in Schulen und Seniorenheimen eingesetzt werden, um eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus schnell ausschließen zu können. Wie sinnvoll sind sie im privaten Bereich, um Ansteckungen im Zuge eines gemeinsamen Weihnachtsfestes zu verhindern?

In einigen deutschen Städten gibt es Testzentren, in denen man sich per Schnelltest kurzfristig auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen lassen kann. Die Termine kurz vor dem Fest sind dort allerdings schon nahezu ausgebucht.



Auch bei seinem Hausarzt kann man nachfragen, ob er bereit ist, einen sogenannten Antigen-Schnelltest durchzuführen. Die Kosten dafür liegen zwischen 30 bis 60 Euro. Selbst bezahlen muss man den Test auf jeden Fall.