Wie kommt man zum Testergebnis? Beim Selbsttest heißt es in der Anleitung eines bereits zugelassenen Produkts: "Führen Sie die saugfähige Spitze des Tupfers vorsichtig in Ihr linkes Nasenloch ein. Stellen Sie sicher, dass sich die gesamte Tupferspitze in Ihrem Nasenloch befindet (2 - 4 cm tief). Führen Sie den Tupfer nicht weiter ein, wenn Sie einen Widerstand spüren. Rollen Sie den Tupfer mindestens fünfmal gegen die Innenseiten Ihres Nasenlochs." Den Tupfer dann in die Lösung rühren und auf den Teststreifen auftragen. Dauer bis zum Ergebnis: 15 Minuten.