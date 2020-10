FAQ Das sollten Sie über Corona-Schnelltests wissen

Seit der vergangenen Woche ist die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn angekündigte neue Teststrategie in der Corona-Pandemie in Kraft. Zentrales Element in der Verordnung sind Massen-Schnelltests in den Alten- und Pflegeheimen, Krankenhäusern oder Reha-Einrichtungen. Die Antigen-Schnelltests sollen binnen weniger Minuten Ergebnisse liefern. Antworten auf wichtige Fragen zum Schnelltest finden Sie hier.