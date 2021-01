Angesichts der hohen Infektionszahlen bleiben die Berliner Schulen vorerst weitgehend geschlossen. Allerdings soll sich das schrittweise ändern.



Nach Angaben der Bildungsverwaltung ist bereits ab dem 11. Januar für die abschlussrelevanten Jahrgänge Wechselunterricht geplant, also die Kombination aus Unterricht in der Schule und zu Hause. Dabei sollen die Lerngruppen maximal halb so groß sein wie üblich.



Prüfungen sollen stattfinden können. Auch für Klassenarbeiten und Klausuren ist vorgesehen, dass die Schülerinnen und Schüler in allen Jahrgangsstufen in die Schule kommen. Dabei muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden.



Ab dem 18. Januar soll es dann auch in den Klassen 1 bis 3 täglich mindestens drei Stunden Unterricht in der Schule geben, ebenfalls in Gruppen, die höchstens halb so groß wie üblich sind. Im nächsten Schritt wird diese Regel ab dem 25. Januar auf die Klassen 4 bis 6 ausgeweitet und ab dem 8. Februar auf alle Schularten und Jahrgänge.



Ab dem 15. Februar ist geplant, zum Präsenzunterricht wie vor dem Beginn des Lockdowns im Dezember zurückzukehren.



Die Kitas in Berlin bieten weiter nur eine Notversorgung für Kinder an. Eltern sind aufgefordert, die Betreuung ihrer Kinder soweit wie möglich zu Hause beziehungsweise anderweitig zu organisieren.