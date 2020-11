In Europ wird derzeit darüber gestritten, ob und wie die Skisaison 2020/21 stattfinden soll. (Archiv) Bildrechte: dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich mit Blick auf anstehende Winterurlaube dafür ausgesprochen, dass alle Skigebiete in Europa schließen. "Es naht die Skisaison", sagte sie am Donnerstag (26.11.) im Bundestag in Berlin. Touristische Reisen sollten nicht stattfinden, jeder nicht notwendige Kontakt vermieden werden, so Merkel. "Wir werden uns in Europa um eine Abstimmung bemühen, ob wir alle Skigebiete bis einschließlich 10. Januar schließen könnten. Es sieht leider nicht so aus, wenn man die österreichischen Verlautbarungen hört, dass uns das so einfach gelingen könnte, aber wir werden es noch einmal versuchen."

Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder appelliert an die deutschen Nachbarländer und an die Bevölkerung, Skiurlaube in diesem Jahr zu unterlassen. Diese Art von Tourismus "konterkariere alle Bemühungen der Bevölkerung", das Virus zu bekämpfen, so Söder.

Österreich gegen länderübergreifende Regelung

Österreich wehrt sich gegen eine europaweite Schließung der Skigebiete. Tourismusministerin Elisabeth Köstinger sagte bereits am Mittwoch (25.11.): "Ich kann den Vorstößen nach der Schließung von Skigebieten über Weihnachten nichts abgewinnen." Winterurlaub in Österreich werde sicher sein: "Unsere Betriebe haben bereits umfassende Sicherheitskonzepte für den Skiurlaub."

Auch Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz lehnt eine länderübergreifend spätere Öffnung der Wintersportgebiete ab Mitte Januar in der Corona-Krise ab. Öffnungsschritte in allen Bereichen, darunter der Sport, würden von den Staaten unterschiedlich gehandhabt, sagte Kurz am Mittwoch (25.11.). "Das hängt immer mit den Infektionszahlen zusammen und zwar den Infektionszahlen bei uns in Österreich." Österreich setzt darauf, mit Lockdown und Massentests die Corona-Zahlen im Dezember zu senken.

"Ich kann Ihnen nur sagen, wenn jemand alleine laufen geht im Moment, dann ist das ähnlich gefährlich, wie wenn jemand alleine eine Skitour geht", so Kurz. "Wenn jemand einen Lift verwendet, dann ist das ähnlich, wie wenn er ein öffentliches Verkehrsmittel verwendet. Anhand dieser Gesichtspunkte muss man Entscheidungen treffen." Dass es internationale Abstimmungen dazu gebe, sei "übertrieben", sagte Kurz. Hintergrund: Der österreichische Skiort Ischgl hatte sich zu Beginn der Pandemie zu einem absoluten Corona-Hotspot entwickelt. Tausende Urlaube steckten sich dort an und verbreiteten das Virus auf der ganzen Welt. Ischgl in Österreich war ein Corona-Hotspot zu Beginn der Pandemie. (Archiv) Bildrechte: dpa

Weitgehend Normalbetrieb in der Schweiz

Für die Schweiz ist eine Schließung der Skigebiete in diesem Winter ebenfalls kein Thema. "In der Schweiz sind Bundesrat, Behörden und die Tourismusbranche überzeugt, dass der Schweizer Weg - für den Moment - richtig ist und die Wintersaison sicher stattfinden kann", sagte Markus Berger, Sprecher von Schweiz Tourismus am Donnerstag. Nach Angaben von Schweiz Tourismus ist das Thema nicht neu. "Der Ansatz einer europaweit koordinierten Betriebszeit/Saisoneröffnung der Wintersportdestinationen wurde im Kreise der Alpenländer informell bereits im Spätsommer diskutiert und als ungeeignet nicht weiter verfolgt", teilte Berger mit. "Wir gehen daher davon aus, dass dieser Ansatz auch jetzt nicht mehr Erfolg haben wird."

Konsequenzen für Urlaubsrückkehrer?

Seit dem 8. November gilt in Deutschland: Wer aus einem Corona-Risikogebiet, wie der Schweiz oder fast Gesamt-Österreich, nach Deutschland zurückkehrt, muss sich in eine zehntägige Quarantäne begeben, die in den meisten Bundesländern frühestens nach dem fünften Tag durch einen negativen Corona-Test verkürzt werden kann. Zudem muss ein digitales Einreiseformular ausgefüllt werden. Die Einreise in die beiden Länder ist aktuell aber problemlos möglich. Grenzkontrollen werden nur stichprobenartig durchgeführt. Für Urlaubsrückkehrer aus St. Moritz und Co. wartet in Deutschland die Quarantäne. (archiv) Bildrechte: IMAGO

Italien: Präsident für Schließung - Frankreich teilweise

Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte will Skigebiete angesichts der Corona-Pandemie mindestens bis zum 10. Januar geschlossen halten. "Es ist nicht möglich, einen Winterurlaub zuzulassen, wir können uns das nicht leisten", sagte er dem Fernsehsender "La7". Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach sich für ein reguläres Öffnen im Januar "unter guten Bedingungen" und eine Abstimmung mit den Nachbarländern aus. Die Skigebiete könnten in den Weihnachtsferien zwar öffnen, Skilifte sollen allerdings geschlossen bleiben. Auch Restaurants und Bars in den Skigebieten bleiben wie überall in Frankreich bis mindestens zum 20. Januar geschlossen. Damit könne jeder "von der frischen Luft in unseren schönen Bergen profitieren", sagte Frankreichs Regierungschef Jean Castex am Donnerstag (26.11).

Kein Skiurlaub in Schweden, Finnland und Tschechien

In Schweden und Finnland sind einige Skipisten bereits seit Oktober geöffnet. Da für beide Länder, die teilweise als Risikogebiete eingestuft sind, aber Einreisebeschränkungen gelten, sind nicht notwendige, touristische Reise ohnehin nicht gestattet. Ähnliches gilt für Tschechien, das vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiet eingestuft wurde. Reisen für touristische Zwecke sind demnach nicht erlaubt.