Das gilt selbst für Genesene, die einen milden oder gar symptomfreien Krankheitsverlauf hatten. Auch bei ihnen kann das Coronavirus die Gefäße am Herz angreifen und schlimmstenfalls zu einer Herzmuskelentzündung führen. Das kann wiederum eine massive Herzschwäche zur Folge haben. Kommt es ganz schlimm, droht sogar der plötzliche Herztod.

Wann und in welcher Intensität das Training wieder aufgenommen werden darf, hängt von der Schwere der Corona-Infektion ab.



Nach einem symptomfreien Verlauf ist leichte Bewegung wie walken oder eine Runde mit dem Rad drehen okay. Auf intensives Training sollte sicherheitshalber für zwei Wochen verzichtet werden.



Eine generelle Sportpause von zwei Wochen wird Genesenen empfohlen, die während der Infektion unter leichten Erkältungssymptomen gelitten haben.



Hatte man Halsschmerzen, Husten, Bronchitis oder Fieber, wird - je nach Schwere - sogar zu einem komplettem Sportverzicht von zwei bis vier Wochen geraten.



Besonders vorsichtig sollten Genesene sein, die an einer Lungenentzündung litten. Sie sollten für mindestens vier Wochen keinen Sport treiben. Kam es zu einer Herzmuskelentzündung, sind sind sogar drei bis sechs Monate Sportverzicht angesagt.