Viele Kinder zeigen gar keine oder nur schwache Symptome, wenn sie sich tatsächlich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert haben. Schwere COVID-19-Verläufe sind bei Heranwachsenden eher die Ausnahme. Bei Husten und Schnupfen gleich das Schlimmste zu befürchten, dafür gibt es also keinen Grund. Laut Robert-Koch-Institut sind typische Symptome einer Corona-Infektion bei Erwachsenen Husten, Fieber, Schnupfen, Kopf- und Gliederschmerzen, Atembeschwerden sowie der Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn. Anders bei Kindern. Bei ihnen sollte man vor allem bei Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit oder Durchfall misstrauisch werden. Scheint das Kind zudem etwas "neben der Spur" zu sein, sprich: an einer sogenannten Fatigue zu leiden, sollte in jedem Fall ein Arzt zu Rate gezogen werden.

Der wird letztendlich auch entscheiden, ob sich das Kind einem Corona-Test unterziehen sollte. Ein einzelnes Symptom - wie etwa Husten oder Schnupfen - ist dafür nicht ausreichend. Kombiniert mit hohem Fieber oder bei Magen-Darm-Beschwerden sieht das schon anders aus. Empfohlen wird ein Test vor allem dann, wenn die Beschwerden länger als zwei Tage andauern.



Lebt ein Kind mit einem infizierten Erwachsenen in einem Haushalt, wird in der Regel nur dann getestet, wenn das Kind Symptome zeigt. In Quarantäne bleiben muss es jedoch in jedem Fall.