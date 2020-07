Daher sollten sich Urlaubsrückkehrer unabhängig von dem Test sofort in häusliche Quarantäne begeben und beim Gesundheitsamt melden. Der Grund ist die lange Inkubationszeit des Virus. Denn wer sich erst in den letzten Tagen oder bei der Rückreise infiziert, bei dem ist das Coronavirus so schnell noch nicht nachweisbar. Die Behörden empfehlen dringend eine Quarantäne von mindestens einer Woche.

In den vergangenen Tagen war die Zahl der Corona-Infektionen in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern wie etwa Spanien stark gestiegen. Das Auswärtige Amt hat daher am 31. Juli eine offizielle Reisewarnung für drei Regionen im Nordosten Spaniens herausgegeben. Vor Reisen nach Russland, Luxemburg, Israel, die USA, die Westbalkan-Staaten oder die Türkei wird ebenfalls gewarnt.

Zusätzlich können sich Reisende an mehreren grenznahen Autobahnen in Bayern auf Sars-Cov-2 testen lassen, sowie an den großen Hauptbahnhöfen in München und Nürnberg. Auch vor dem Terminal der Fährverbindung "Stena Line" in Kiel steht ein "Corona-Mobil". Berlin will in Kürze mit zwei Stationen am Hauptbahnhof und dem zentralen Busbahnhof nachziehen.