Vorbei die Zeit mit den lästigen Stäbchen in der Nase um 3G- oder 2G-plus-Veranstaltungen besuchen zu können? In der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires müssen Menschen für einen Corona-Test nicht mehr zwingend den Nasen- oder Rachenabstrich über sich ergehen lassen, sondern können sich auch anhand ihrer Hustengeräusche und einem Smartphone einem Corona-Test unterziehen. So schreibt es die Stadt auf ihrer Internetseite.