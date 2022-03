In Israel soll eine bisher noch unbekannte Variante des Coronavirus aufgetaucht sein. Nach Angaben des israelischen Gesundheitsministeriums kombiniere sie die Omikron-Variante BA.1 und den noch ansteckenderen Subtyp BA.2. Demnach wurde die neue Variante bei zwei Einreisenden an Tel Avivs Flughafen Ben Gurion entdeckt. Die Passagiere litten unter Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen, hatten den Angaben zufolge aber keine schweren Symptome und benötigten keine spezielle medizinische Versorgung.

Ob es sich tatsächlich um eine Kombination aus den beiden Omikron-Subtypen handelt oder ob die Personen einfach gleichzeitig mit beiden Subtypen infiziert waren, ist unklar. Solch eine Rekombination wäre aber nicht untypisch. Gerade in Phasen, wo eine Variante die andere ablöst, können sich Menschen mit beiden Varianten infizieren. Auch Israels Corona-Berater Salman Zarka bestätigt das Phänomen der Kombination zweier Virusvarianten "In diesem Stadium machen wir uns keine Sorgen, dass die neue Variante zu schweren Fällen führen könnte", sagte er einem israelischen Radiosender.

Bislang sind drei Subtypen der Omikron-Variante bekannt: BA.1, BA.2 und BA.3. In vielen Staaten verbreitete sich zunächst Typ BA.1, der dann vom noch ansteckenderen Typ BA.2 abgelöst wurde. Auch in Deutschland ist BA.2 auf dem Vormarsch und mittlerweile für eine Vielzahl der Infektionen verantwortlich. Bis zum Ende der ersten Märzwoche war der Anteil von BA.2 an einer Stichprobe auf etwa 62 Prozent gestiegen, heißt es im Corona-Wochenbericht des Robert Koch-Instituts (RKI). In der Woche zuvor hatte der Wert noch bei etwa 50 Prozent gelegen. Die gute Nachricht: Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO führt BA.2 aber nicht häufiger zu schweren Krankheitsverläufen als die Untervariante vom Typ BA.1.