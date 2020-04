Den klassischen Verlauf einer Infektion mit dem Sars-CoV-2-Virus gibt es nicht. Manche Betroffene merken nicht einmal, dass sie sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert haben, für andere wird die Erkrankung lebensbedrohlich. Soviel vorweg: In den meisten Fällen verläuft COVID-19 harmlos oder mild.

Ebenso wenig lässt sich eindeutig klären, welche Symptome bei Erkrankten als erstes auftreten. Mediziner sprechen deshalb von einem unspezifischen Verlauf - und genau der macht den Umgang mit dem Virus und die Behandlung von Corona-Patienten so schwierig.



Fieber, Husten, Schnupfen können erste Anzeichen sein. Auch Halsschmerzen sind möglich, Kurzatmigkeit, Muskel- und Gelenkschmerzen, mitunter sogar ein Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns. "Man fühlt sich so, als würde man eine Grippe kriegen, die nicht so richtig rauskommt", beschreibt Virologe Alexander Kekulé die Symptome. Ob man sich tatsächlich mit Sars-CoV-2 infiziert hat, kann nur ein Test zweifelsfrei klären.