Jenaer Wissenschaftler haben in einem internationalen Forscherteam einen Antikörper-Schnelltest auf das Corona-Virus entwickelt, der uns das Leben in und mit der Corona-Krise wesentlich erleichtern könnte. Während Infizierte in Quarantäne ausharren und nicht wissen, ob sie noch ansteckend sind, fragt sich manch vermeintlich Gesunder, ob auch er sich bereits mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt hat, ohne es zu bemerken.