Es sind Meldungen, die einem im wahrsten Sinne des Wortes das Stück Fleisch im Halse stecken lassen. Hunderte Mitarbeiter deutscher Schlachthöfe haben sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. In einigen Betrieben wurden sogar eklatante Hygienemängel festgestellt. Das wirft ein trauriges Licht auf die Arbeitsbedingungen vieler osteuropäischer Saison- und Leiharbeiter. Dennoch sind viele der betroffenen Betriebe bislang nicht geschlossen worden. Die Produktion geht weiter - und landet auch auf unseren Tellern. Ist es möglich, sich über ein mit dem Coronavirus kontaminiertes Stück Fleisch selbst zu infizieren?

Eine Frage, die das Friedrich-Löffler-Institut (FLI) gegegenüber der Deutschen Presseagentur verneint. Bislang gebe es weltweit keine Hinweise darauf, dass in Deutschland verwendete Nutztiere als Überträger des Coronavirus fungieren. Laut Untersuchungen des FLI können sich weder Schweine noch Hühner mit SARS-CoV-2 infizieren. Zu Rindern stehen die Tests noch aus. Doch auch hier gibt es bislang keine Hinweise, dass sich die Tiere mit dem Erreger anstecken könnten.

Ähnlich sieht es mit dem Fleisch aus. Grundsätzlich können Coronaviren nur durch direktes Niesen oder Husten einer infizierten Person auf Wurst oder Fleisch gelangen. Allerdings können sich die Coronaviren in oder auf Lebensmitteln nicht vermehren, dafür benötigen sie einen lebenden tierischen oder menschlichen Wirt.



Bliebe die Ansteckung über eine Schmierinfektion. Die wäre dann möglich, wenn man das Virus vom Fleisch über die Hände oder die Lebensmittel auf die eigenen Schleimhäute des Mund- und Rachenraumes oder die Augen überträgt.



In der Regel sind Fleisch und Fleischwaren jedoch durch einen Spritzschutz an der Theke vor Niesen und Husten durch Kunden geschützt, wodurch die Kontaminationsgefahr minimiert wird. Außerdem müssen Verkäufer wie Kunden mittlerweile bundesweit einen Mund-Nasen-Schutz tragen.