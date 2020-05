Wer sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, gibt es - ohne Schutzmaßnahmen - an zwei bis drei Menschen weiter, sagen die Virologen - und sprechen dabei von einem Durchschnittswert. Denn manche Infizierte stecken deutlich mehr Mitmenschen an, andere tragen das Virus überhaupt nicht weiter.



Das Risiko, das Coronavirus an andere weiterzugeben oder sich selbst damit anzustecken, ist in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich groß. Ebenso die Menge an Viren, mit der man in Kontakt kommen kann. Aufschluss darüber, unter welchen Umständen eine Ansteckung am wahrscheinlichsten ist, geben sogenannte Kontakt-Verfolgungs-Studien. Diese untersuchen, mit wie vielen Menschen ein Infizierter Kontakt hatte - und wie viele davon sich infiziert haben.



Wissenschaftler einer Studie aus China haben 2.147 enge Kontakte von 157 Corona-Infizierten untersucht. Daraus lassen sich Rückschlüsse ziehen, in welchen Situationen es zu einer Ansteckung bzw. Übertragung des Virus gekommen ist.