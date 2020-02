Bislang war es ein in Asien verortetes Schreckgespenst. Jetzt ist das Coronavirus in Europa angekommen - und hat in Italien Fuß gefasst. Dort steigt die Zahl der infizierten Patienten seit wenigen Tagen rasant an, sechs Menschen sind bereits gestorben. Derzeit gilt Italien als das am meisten betroffene Land außerhalb Asiens. Und das, obgleich bislang nur wenige Provinzen betroffen sind: insbesondere die Lombardei, mit aktuell 165 gemeldeten Coronafällen, und Venetien.