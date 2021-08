Der Vorabveröffentlichung einer aktuellen Studie zufolge ist diese Linie möglicherweise noch infektiöser als die Delta-Variante. Während C.1.2 noch im Mai nur zu 0,2 Prozent in den genomsequenzierten Proben auftauchte, waren es im Juli schon 2 Prozent.

C.1.2. ist mittlerweile in weiteren Ländern aufgetaucht, darunter in Großbritannien, China, Neuseeland, Portugal und der Schweiz. Das erklärte das südafrikanische Institut für Infektionskrankheiten (NICD) am Montag.