Nach Drostens Entwarnung zur Corona-Pandemie: Debatte um Aufhebung der Schutzmaßnahmen

Mit seiner Einschätzung zum Ende der Corona-Pandemie hat der Virologe Christian Drosten eine Debatte um die bestehenden Schutzmaßnahmen entfacht. Gegenüber dem "Tagesspiegel" sagte er, dass er die Pandemie für beendet halte und wir uns derzeit in einem Übergang zu einer endemischen Lage befänden.

Seiner Meinung nach werde die Immunität in der Bevölkerung nach diesem Winter so breit und belastbar sein, dass das Virus im Sommer kaum noch durchkommen könne, so Drosten.

Nach meiner Einschätzung ist damit die Pandemie vorbei. Christian Drosten | Virologe der Berliner Charité Tagesspiegel

Unterschied Endemie und Pandemie



Von einer endemischen Lage spricht man, wenn eine Erkrankung in bestimmten Regionen regelmäßig auftritt. Eine Pandemie ist eine Erkrankung, die sich überregional in einem bestimmten Zeitraum ungewöhnlich stark ausbreitet.

Keine gefährlichen Mutationen erwartet

Grundsätzlich könne es zwar weiterhin zu einem Mutationssprung des Virus kommen, aber auch das hält der Virologe für unwahrscheinlich - und zwar wegen der Erfolge der Impfkampagnen in Deutschland und anderen europäischen Staaten. Im Gegensatz zu beispielsweise China, wo sich Corona-Infektionen derzeit rasant ausbreiten.

Hätte man gar nichts gemacht, dann wäre man in Deutschland in den Wellen bis zu Delta auf eine Million Tote oder mehr gekommen. Christian Drosten | Virologe der Berliner Charité Tagesspiegel

Auch Intensivmediziner Christian Karagiannidis geht von einem Ende der Pandemie aus. Gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) erklärte er, dass er es für unwahrscheinlich hält, dass sich in Deutschland noch einmal eine gefährliche Variante des Coronavirus ausbreiten werde.

Ende der Corona-Schutzmaßnahmen?

Nach diesen Einschätzungen der Experten wird nun von einigen Politikern ein Ende der verbliebenen Corona-Schutzmaßnahmen gefordert. Die meisten Maßnahmen zum Schutz gegen das Virus wurden zwar mittlerweile aufgehoben, dennoch besteht unter anderem die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen. In medizinischen Einrichtungen besteht teilweise noch eine Testpflicht. Wer Angehörige in Kliniken oder Pflegeheimen besuchen möchte, muss in einigen Bundesländern einen aktuellen negativen Coronatest vorlegen. Bildrechte: IMAGO/Sven Simon

Für Gesundheitsminister Karl Lauterbach steht eine solche Aufhebung offenbar aber nicht zur Debatte. Ein sofortiges Beenden aller Maßnahmen wäre seiner Meinung nach "leichtsinnig", wie er gegenüber der Deutschen Presse-Agentur erklärt. Trotz des endemischen Zustands sollte man weiterhin darauf achten, besonders gefährdete Menschen zu schützen, etwa durch Masken in Pflegeeinrichtungen oder durch die Isolation am Arbeitsplatz.

Die Kliniken sind voll, das Personal überlastet, die Übersterblichkeit ist hoch und der Winter ist noch nicht zu Ende. Karl Lauterbach | Bundesgesundheitsminister Deutsche Presse-Agentur

Keine Impfpflicht für Pflegekräfte ab 2023

Im Hinblick auf die derzeitige Corona-Lage fällt auch die seit März geltende Impfpflicht für Beschäftigte in Kliniken und Pflegeheimen zum 1. Januar 2023 weg. Diese Entscheidung begrüßen offenbar auch viele Mediziner, denn auch wenn die Impfung vor einem schweren Krankheitsverlauf schütze, sei inzwischen deutlich geworden, dass auch Geimpfte das Virus weiterverbreiten können. Ab 01. Januar 2023 fällt die Impfpflicht für Beschäftigte in Kliniken und Pflegeheimen weg. Bildrechte: dpa

Auch Peter Kern, Immunologe am Klinikum Fulda, hält die Aufhebung der Impfpflicht aus diesem Grund für sinnvoll, wie er gegenüber BRISANT äußert: "Wir haben uns mehr erwartet von der Impfung. Heute ist es natürlich so, dass durch die Ausbreitung der Infektion mittlerweile ein so hoher Immunitätsgrad durch Infektionen erreicht worden ist, auch bei nicht geimpften Personen, dass die Impfung auch dadurch an Bedeutung verloren hat. Deswegen muss man sagen: Das war eine richtige Entscheidung, diese Impfpflicht zu etablieren und es ist genau so richtig, sie jetzt wieder aufzulösen."

Kaum Sanktionen für Ungeimpfte

Aus Sorge vor Personalengpässen sind viele Bundesländer allerdings unterschiedlich mit der Impfpflicht umgegangen. In Rheinland-Pfalz gab es zum Beispiel gegen 180 ungeimpfte Beschäftigte ein Betretungsverbot. In Bayern hingegen wurden nicht einmal Bußgelder verhängt. Vielerorts sind also Strafen gegen Ungeimpfte ausgeblieben, da auch das ungeimpfte Personal dringend benötigt wurde. Mit der Aufhebung der Impfpflicht spielt jedoch im neuen Jahr der Impfstatus der Beschäftigten in Pflegeeinrichtungen keine Rolle mehr.