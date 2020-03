Kontakte meiden, Abstandsregel einhalten - und wenn möglich zu Hause bleiben - so lautet die Devise, um eine weitere Ausbreitung des neuartigen Coronavirus einzudämmen. Kein Shoppen, kein Smalltalk an der Bar, kein geheimer Tinder-Treff - für manchen Single kann das ganz schön hart werden. Was tun, wenn einen dennoch die Lust übermannt - und kein Partner mit im eigenen Haushalt lebt, der sie zu gern mit einem teilt?

Sie selber sind ihr sicherster Sexualpartner, gibt die New Yorker Behörde ihren Bürgern mit auf den Weg. Denn - welch Weisheit - werde durch Masturbation kein COVID-19 verbreitet. Doch auch dabei heißt es, auf die Handhygiene zu achten. Gleiches gilt für Sexspielzeug. Nach und vor dem Sex sollten Dildo & Co. für mindestens 20 Sekunden mit Wasser und Seife gewaschen werden - und schon steht der Lust am eigenen Körper nichts mehr im Wege.

Zumindest für Menschen in Bayern, dem Saarland und in Sachsen ist jetzt Askese angesagt. Denn hier darf sich mit gar keinen Personen getroffen werden, die nicht zur Familie gehören und in einem anderen Haushalt leben. Doch auch die Bewohner aller anderen Bundesländer sollten sich zügeln. Denn, so die New Yorker Behörde, sollte Sex mit Personen, die nicht zum eigenen Haushalt gehören, vermieden werden. Will einem das so gar nicht gelingen, sollte man wenigstens so wenige Partner wie möglich haben und auf Sex mit Infizierten oder Menschen, die Symptome zeigen, verzichten. Nicht einmal Küssen ist erlaubt, denn beim direkten Tröpfchenaustausch überträgt sich das Coronavirus in Windeseile.