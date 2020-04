Corona-Forschung Corona-Test vs. Antikörpertest: Wo liegen die Unterschiede?

Virologen, Mediziner und andere Wissenschaftler forschen auf Hochtouren, um die Corona-Krise in den Griff zu bekommen und die Zahl der Toten so gering wie möglich zu halten. Mittlerweile weiß man schon einiges mehr über das neuartige Coronavirus, doch Medikamente und Impfstoffe gibt es noch immer nicht. Dafür sind bereits einige Corona-Tests auf dem Markt, anhand derer man feststellen kann, ob man am Virus erkrankt ist oder nicht - und ob man bereits Antikörper gebildet hat. Wie verlässlich sind sie?