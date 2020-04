Obgleich ein Ende der Corona-Krise noch lange nicht in Sicht ist, sollen Kindertagesstätten schrittweise wieder geöffnet werden. Bund und Länder haben dazu gemeinsam ein Konzept erarbeitet. Was bislang fehlt ist jedoch das, was Eltern eine echte Perspektive geben würde: ein konkretes Zieldatum. Das wird es wohl erst am 6. Mai geben, wenn sich die Ministerpräsidenten der einzelnen Länder in der Sache untereinander ausgetauscht haben. Und auch dann wird jedes Bundeland über die Umsetzung separat entscheiden.