Ob China, Südkorea oder die EU - überall wird an Corona-Apps gearbeitet und teilweise werden sie bereits eingesetzt. In Deutschland sind die Hoffnungen in die Infektionsvermeidung per Smartphone groß. Mit einer App habe man die Chance "innerhalb von zwei oder drei Monaten tatsächlich die Infektionszahlen so herunterzukriegen, dass das Virus austrocknet", sagt beispielsweise der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar.