Während Einträge im gelben Impfpass kein Ablaufdatum haben, ist das bei den digitalen Zertifikaten für die Corona-Impfungen anders. Diese haben eines, und zwar genau ein Jahr nach der Impfung. Danach bzw. kurz vor dessen Ablauf gibt es die Warnung in der Corona-Warn-App und auch in der CovPass-App.

Die Häufung der aktuellen Meldungen liegt daran, dass viele Menschen in Deutschland im vergangenen Frühling bzw. Sommer die zweite Impfung erhalten haben. Dieses Zertifikat läuft nach 365 Tagen ab - mit einem Puffer von 28 Tagen. Um es wieder zu aktivieren, gilt es abzuwarten. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat ein Update in Aussicht gestellt, das Abhilfe schaffen soll.

"Die dazu notwendige Neuausstellung können Sie demnächst in der App mit wenigen Klicks selbst durchführen. Noch vor Ablauf Ihrer Zertifikate wird in den App Stores ein Update mit der Funktion zur Neuausstellung zur Verfügung stehen", heißt es vom RKI in Bezug auf die CovPass-App. Ein regelmäßiger Blick auf mögliche Updates sollte das Problem also zeitnah lösen.