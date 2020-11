Es ist die Frage, die in diesen Tagen Experten und Entscheider umtreibt: Hält das Gesundheitssystem der zweiten Corona-Welle stand? Immer mehr Menschen in Deutschland infizieren sich mit dem Virus. Intensivmediziner sehen die Entwicklung mit Sorge. Gerald Gaß, der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, rechnet mit einem neuen Höchststand an Intensivpatienten in Deutschland während der Corona-Pandemie. "In zwei bis drei Wochen werden wir die Höchstzahl der Intensivpatienten aus dem April übertreffen. Das können wir gar nicht mehr verhindern", sagte er der "Bild". "Wer bei uns in drei Wochen ins Krankenhaus eingeliefert wird, ist heute schon infiziert."