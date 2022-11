Weihnachten mit stark begrenzten Kontakten und Silvester-Feiern auf dem heimischen Sofa haben in den vergangenen zwei Jahren für Corona-Tristesse im Winter gesorgt. Dass sich das auch in diesem Jahr wiederholt, gilt unter Forschern als nicht besonders wahrscheinlich.

Dieser Optimismus liegt vor allem an der deutlich besseren Ausgangslage als in den Jahren zuvor. Fachleute erwarten im Hinblick auf die Wintermonate in der Bevölkerung in Deutschland eine hohe Immunität und damit einen hohen Schutz vor schweren Verläufen. Der Großteil der Bürger weist laut Untersuchungen Antikörper auf, die auf eine durchgemachte Corona-Infektion und/oder Impfung hindeuten.