Selbst in den Bundesländern mit Ausgangsbeschränkungen ist es erlaubt, das Auto zu nutzen. Sei es zum Einkaufen, um zur Arbeit zu fahren, oder wenn es aus gesundheitlichen Gründen erforderlich ist.

Das Innenministerium in Bayern formuliert es so: Das Auto darf als Fortbewegungsmittel genutzt werden, um von zu Hause an einen Ort zu kommen, wobei es einen triftigen Grund geben muss, um diesen Ort zu besuchen. Eine reine "Spritztour" sei nicht erlaubt.