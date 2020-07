Reisen Corona-Sommer 2020: Urlaub ohne Risiko - wo ist das möglich?

Außer in Bayern und Baden-Württemberg sind in Deutschland in sämtlichen Bundesländern die Sommerferien gestartet. Viele Bundesbürgern stehen kurz vor der Abreise in den langersehnten Urlaub, andere haben entschieden, spontan zu buchen. Doch: Ist das in Corona-Zeiten ratsam? Denn so mancher Touristen-Hotspot hat zuletzt einen Anstieg der Infektionszahlen vermeldet. In welchen Ländern urlaubt es sich derzeit am sichersten?