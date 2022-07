Wer eine kostenlose Testung in Anspruch nehmen möchte, muss sich ausweisen und einen entsprechenden Nachweis erbringen können.



Bei Kleinkindern genügt die Geburtsurkunde oder der Kinderreisepass, bei Schwangeren der Mutterpass. Wer aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden kann, muss darüber ein ärztliches Zeugnis im Original vorlegen.



Teilnehmende an Impfwirksamkeitsstudien können sich einen Teilnahme-Nachweis ausstellen lassen und diesen nutzen. Wer sich freitesten will, legt den PCR-Test vor, gleiches gilt für Haushaltsangehörige von Infizierten, die zudem einen Nachweis für die übereinstimmende Wohnanschrift benötigen.



Bei Besuchen in Pflegeheimen oder Krankenhäusern kann ein kostenloser Test vor Ort gemacht werden oder der Besuch wird der Teststelle gegenüber schriftlich bestätigt. Eine schriftliche Bestätigung müssen auch pflegende Angehörige vorlegen, um ihren Anspruch geltend zu machen.