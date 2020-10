Muss man einen negativen PCR-Test vorlegen, um ein Beherbergungsverbot zu umgehen, darf der nicht älter als 48 Stunden sein. Diese 48-Stunden-Zeitspanne beginnt ab dem Moment, in dem das Labor das Testergebnis ermittelt hat.



Man sollte sich also nicht zu frühzeitig testen lassen, damit das Testergebnis bei Reiseantritt noch gültig ist. Zu knapp sollte man die Zeit aber auch nicht kalkulieren. Denn je nach Test-Aufkommen kann die Bearbeitungszeit des Labors auch mal länger als die üblichen 24 Stunden ausfallen. Bedenken Sie dabei auch arbeitsfreie Tage an den Wochenenden.



Bei den meisten Laboren kann man sein Test-Ergebnis mittlerweile über eine Online-Datenbank abfragen. Zusätzliche Wege sind in der Regel also nicht notwendig.