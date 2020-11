Wie sicher sind Schulen? Die Kultusminister haben immer wieder betont, Infektionen würden in die Schulen zwar hineingetragen, fänden aber im Wesentlichen nicht dort statt. Die Schulen seien sicher. Fakt ist: Die Fälle schnellen in die Höhe! Das belegen die Zahlen aus mehreren Bundesländern.

Neuinfektionen vervielfachen sich

In Rheinland-Pfalz beispielsweise waren am 26. Oktober noch 98 Schülerinnen und Schüler als Corona-positiv getestet registriert. Eine Woche später, am 2. November, waren es 522 Infektionen - mehr als fünf Mal so viel. Bei den Lehrkräften vervielfachte sich die Zahl ebenfalls, sprang von 16 auf 71 Erkrankte. Ähnlich ist die Situation in Niedersachsen. Dort schnellten die Zahlen von 485 infizierten Schülerinnen und Schülern Mitte Oktober auf 1.255 Fälle in der Woche ab dem 26. Oktober. In Bayern waren am letzten Schultag vor den Herbstferien, am 30. Oktober, mehr als 2000 Schülerinnen und Schüler infiziert.

Zehntausende Schüler und Lehrkräfte in Quarantäne

Ein ähnliches Bild zeigen die Quarantäne-Zahlen. So waren laut Recherchen der "Tagesschau" in Hessen Anfang November fast 21.300 von 760.000 Schülerinnen und Schülern in Quarantäne. Bei den Lehrkräften waren 2.340 von 62.500 betroffen. Wie viele davon positiv oder überhaupt getestet wurden, ist unbekannt. Ähnlich sind die Quarantäne-Anteile in Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern. Wie viele Menschen bundesweit in Quarantäne sind, ist unbekannt. Viel weniger gefährdet, an Covid 19 zu erkranken: Kinder in einem Kindergarten. Bildrechte: dpa

Kita-Kinder kaum an Sars-CoV-2 erkrankt