Immer mehr Menschen infizieren sich mit dem Coronavirus . Forscher arbeiten mit Hochdruck an der Entwicklung eines Impfstoffes. Dafür gehen sie mittlerweile ungewöhnliche Wege. Das britische Unternehmen Hvivo sucht jetzt Freiwillige, die sich freiwillig mit dem Coronavirus infizieren und in Quarantäne stecken lassen. Immerhin ganze 3.500 Pfund (umgerechnet etwa 4.000 Euro) bekommen sie für 14 Tage Vollverpflegung im Klinikzimmer. Das berichtet die "Times".

Sobald Hvivo die Erlaubnis der britischen Regulierungsbehörde für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte hat, will das Unternehmen starten. Die Freiwilligen sollen laut "Times" in einem Quarantäne-Labor in London mit den weniger gefährlichen Virusstämmen 0C43 und 229E infiziert werden. Sie gehören der gleichen Virusfamilie wie Corona an, sollen aber nur leichten Husten auslösen.