Auch auf Kreuzfahrtschiff "World Dream" werden alle Reisenden getestet

Ebenfalls unter Quarantäne stehen die Reisenden des Kreuzfahrt-Riesens "World Dream" im Hafen von Hongkong. Nachdem Crew-Mitglieder über Fieber und andere für das Corona-Virus typische Symptome geklagt hatten, sollen alle Menschen an Bord getestet werden.

Das Kreuzfahrtschiff "World Dream" im Hafen von Hongkong Bildrechte: dpa

Coronavirus: Infektionen & Todesfälle - Tendenz steigend

In China ist die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus und der daraus resultierenden Todesfälle zuletzt weiter gestiegen. Nach offiziellen Angaben starben bislang mindestens 490 Menschen an der durch den Erreger ausgelösten Lungenkrankheit. Mehr als 24.300 Menschen sollen infiziert sein. Außerhalb von China sind in mehr als zwei Dutzend Ländern rund 220 weitere Infektionsfälle bekannt. In Deutschland haben sich bislang zwölf Menschen infiziert.

Wie groß ist das Risiko, sich auf einer Kreuzfahrt anzustecken?

Wo Menschen auf engem Raum zusammenleben, können Viren leicht übertragen werden. Genau das ist auf Kreuzfahrtschiffen der Fall. Hier kann es schnell zu einer gefährlichen "Infektionsgemeinschaft" kommen. Zwar sind auf den Schiffen Händewaschen und Desinfektionsmittel Pflicht, doch mit Fingerfood und dem Buffet kommen viele in Kontakt. Das gesundheitliche Risiko ist also nicht zu unterschätzen.



Was den Umgang mit dem Coronavirus zudem erschwert, ist seine lange Inkubationsszeit. Wer zum Start einer Reise noch ohne Symptome ist, kann das Virus bereits weitertragen. Das macht die Überprüfung für die Reedereien aktuell sehr schwer - und verlängert die Quarantäne-Zeiten für Reisende und Crew, sobald an Bord ein Verdachtsfall aufgetreten ist.

Wie reagieren die Kreuzfahrt-Anbieter auf das Coronavirus?

Schiffsreisen kosten oft mehrere Tausend Euro pro Person. Entsprechend groß ist die Sorge, dass eine geplante und bereits bezahlte Reise ins Wasser fallen könnte. Die meisten Reedereien und Reiseanbieter haben bereits reagiert: Häfen am chinesischen Festland werden aus den geplanten Routen gestrichen und dafür alternative Häfen im asiatischen Raum angesteuert. Hat man seinen Flug zum Schiff direkt über den Kreuzfahrtanbieter gebucht, übernimmt dieser in der Regel auch die Umbuchungskosten.



Gäste und Besatzungsmitglieder, die innerhalb der letzten 14 Tage vom oder durch das chinesische Festland angereist sind, werden von den meisten Reedereien nicht an Bord gelassen.

Wer trägt die Kosten, wenn ich meine Reise storniere?