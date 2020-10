Damit Lehrkräfte wie Schüler nicht ganz so lange frieren müssen, haben Unions-Politiker jetzt eine Verlängerung der Winterferien vorgeschlagen. Mehr Ferien soll es für Lehrer und Schüler trotzdem nicht geben. Denn das, was an die Winterferien drangehängt würde, müsste von den Sommerferien abgezogen werden. Alternativ wurde vorgeschlagen, die Weihnachtsferien zu verlängern und dafür Oster- und Sommerferien entsprechend zu kürzen.



Ziel der Vorschläge sollte sein, Schüler und Lehrer zu schützen, Schulschließungen zu vermeiden - und möglichst sicher durch die Pandemie zu kommen.