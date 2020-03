Bei einem Fall in Essen wurden laut Polizei einer 85-jährigen Frau in Bergeborbeck am Telefon Atemschutzmasken zum Kauf angeboten. Der Trickbetrüger gab sich den Angaben zufolge als Mitarbeiter einer Gesundheitsbehörde aus. Die Seniorin fiel jedoch nicht auf den Betrugsversuch herein. Doch nicht nur am Telefon droht im Zusammenhang mit dem Coronavirus Ungemach. Die Polizei warnt auch davor, Fremde in die Wohnung zu lassen. Kriminelle versuchen demnach in das private Umfeld einzudringen, indem sie anbieten, die Wohnung zu desinfizieren. Sogar bei der Nachbarschaftshilfe sei Vorsicht geboten – etwa wenn Fremde anbieten, Einkäufe zu erledigen. Man solle sich besser auf Freunde und Bekannte verlassen.