Studie Asthma-Spray Budesonid wirksam gegen schweren Covid-19-Verlauf

In der Vergangenheit hatten Wissenschaftler bereits festgestellt, dass Asthmapatienten kein höheres Risiko für schwere Corona-Verläufe haben, obwohl man ursprünglich davon ausgegangen war. Das könnte mit den Wirkstoffen zusammenhängen, die in Asthmamitteln wie Budesonid enthalten sind. Häufig handelt es sich um anti-entzündliche Kortison-Varianten.

In der jetzt vorliegenden Studie wirkt Budesonid auch bei Menschen ohne Asthma. Sie erhielten zwei Inhalationen zweimal täglich. In der Studie wurden insgesamt 146 Probanden untersucht. Experten beurteilen die Ergebnisse als vielversprechend. Einige bemängelten aber, dass die Probandengruppe recht klein sei und es außerdem keine Placebo-Gruppe gab. Also Menschen, die statt Budesonid gar kein Mittel erhalten haben.