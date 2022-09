Paare, die an einem Crossover-Programm teilnehmen wollen, werden in eine Warteliste übertragen. Eine eigens dafür entwickelte Software ermittelt dann passende Kombinationen basierend auf den Blutgruppen, der Gewebetypisierungen und anderen Parametern, die für den Transplantationserfolg wichtig sind.

8.700 Menschen warten in Deutschland auf ein Spenderorgan. Viele suchen in anderen Ländern nach möglichen rettenden Optionen.

In den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, Spanien und den USA sind Überkreuz-Spenden bereits seit einigen Jahren etabliert. Dementsprechend hoch ist auch die Spendenbreitschaft: Spanien zählt zu den Ländern mit den meisten Organspendern in ganz Europa.



Immer mehr Patienten, Angehörige und Mediziner fordern, dass Crossover-Spenden auch in Deutschland etabliert werden. Denn von den über 80.000 dialysepflichtigen Patienten in Deutschland – nur ein Zehntel von ihnen wird auf der Warteliste für eine Spenderniere geführt – haben viele Angehörige, die bereit wären, dem Patienten eine eigene Niere zu spenden. Experten hoffen, dass so auch die Spendenbereitschaft wieder steigen könnte. Diese ist zuletzt in Deutschland drastisch gesunken.