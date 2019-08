Auch Hamburg, der Ruhrpott und sogar Sachsen erheben den Anspruch, Erfinder der Currywurst zu sein. Die Sachsen rühmen sich damit, in Sachen Wurst die Nase vorn zu haben. Denn Max Brückner aus Johanngeorgenstadt war es, der die Wurst ohne Naturdarm erfunden hat. Im Ruhrpott genießt man die Currywurst samt Pelle, denn hier liegt der Fokus - ebenso wie in Hamburg - auf der Würze. Angeblich wird die schärfste Currywurst der Welt im Herner Stadtteil Wanne-Eickel verkauft. Mit seiner Novelle "Die Erfindung der Currywurst" hat Autor Uwe Timm auch Hamburg ins Rennen um die Geburtsstadt des Deutschen liebstes Fastfood gebracht. Hauptfigur ist die frühere Imbissbuden-Betreiberin Lena Brücker, die in Rückblenden ihre Lebens- und Liebesgeschichte erzählt - und angeblich die Currywurst erfunden hat. Letztendlich Fiktion, dennoch will sich Autor Timm daran erinnern, bereits 1947 in Hamburg-Neustadt seine erste Currywurst gegessen zu haben.

Mit kaum einem anderen Gericht als der Currywurst kann man so schnell so viele Kalorien zu sich nehmen. Die traurige Bilanz: 915 Kilokalorien, die am Imbiss schnell gegessen sind. Nichts desto trotz stellen wir euch drei Rezepte vor, die jeden Geschmack bedienen und auf extra viel zuckerhaltiges Ketchup verzichten: eine klassisch-fruchtige Variante, eine exotische - und last not least eine vegane. Alles Currywurst - oder was?